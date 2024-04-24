"البيئة" تطلق خدمة إصدار رخص إقامة الأشياب غير الصالحة للشرب في كل المناطق

تجدر الإشارة إلى أن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحويل وإطلاق الخدمات إلكترونيًّا بشكل مستمر؛ تأتي ضمن إطار خطة التحول الرقمي للوزارة في كل القطاعات؛ سعيًا منها في توفير كل الخدمات على البوابة الإلكترونية "نما" لرفع جودة الخدمات المقدمة وتحقيق أعلى استفادة منها.