اهتمام عالمي بتجربة "الفوترة الإلكترونية" في السعودية

ولاقت تجربةُ المملكة في تطبيق الفوترة الإلكترونية تفاعلًا واسعًا وردودَ فعل إيجابية من جانب المشاركين في المنتدى، الذي شملت مناقشاتُه على مدى الأيام الثلاثة لانعقاده: تبادلَ الممارسات الرائدة والمعارف والخبرات؛ حيث تلقَّت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك طلبات عدة من الدول المشاركة، بما فيها: فرنسا وماليزيا والسويد والبرتغال والصين؛ للاطلاع بشكل تفصيلي على تجربة المملكة في الفوترة الإلكترونية، التي تُعدُّ إحدى أسرع الدول على مستوى العالم في تطبيق "الفوترة الإلكترونية"؛ وذلك بفضل البنية التحتية الرقمية المتقدّمة في السعودية، وجاهزية القطاع الخاص السعودي لاستيعاب التطورات التقنية.