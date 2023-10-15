اهتمام عالمي بتجربة "الفوترة الإلكترونية" في السعودية

استعرضت هيئةُ الزكاة والضريبة والجمارك تجربتَها في تطبيق الفوترة الإلكترونية بالمملكة، وذلك خلال اجتماعات منتدى الإدارة الضريبية المنعقد في سنغافورة خلال المدة "11-13" أكتوبر الجاري، بحضور مفوضي الإدارات الضريبية من أعضاء المنتدى الذي يضمّ أكثر من "50" دولة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية وهيئات إدارة الضرائب الإقليمية وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية.
ولاقت تجربةُ المملكة في تطبيق الفوترة الإلكترونية تفاعلًا واسعًا وردودَ فعل إيجابية من جانب المشاركين في المنتدى، الذي شملت مناقشاتُه على مدى الأيام الثلاثة لانعقاده: تبادلَ الممارسات الرائدة والمعارف والخبرات؛ حيث تلقَّت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك طلبات عدة من الدول المشاركة، بما فيها: فرنسا وماليزيا والسويد والبرتغال والصين؛ للاطلاع بشكل تفصيلي على تجربة المملكة في الفوترة الإلكترونية، التي تُعدُّ إحدى أسرع الدول على مستوى العالم في تطبيق "الفوترة الإلكترونية"؛ وذلك بفضل البنية التحتية الرقمية المتقدّمة في السعودية، وجاهزية القطاع الخاص السعودي لاستيعاب التطورات التقنية.
وشهدت مشاركةُ الهيئة في المنتدى عقدَ اجتماعات ثنائية لمحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المهندس سهيل بن محمد أبانمي، مع نظرائه في الدول الأعضاء؛ حيث اجتمع على هامش مشاركته في اللقاء السنوي للمنتدى مع نظرائه في: جمهورية فنلندا، والمملكة المتحدة، ومملكة النرويج، وجمهورية إستونيا؛ بهدف بحث سُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المشتركة.