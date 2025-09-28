الهيئة الملكية بالرياض توضّح ضوابط "التوازن العقاري" وتُتيح الاعتراض للحالات الاستثنائية

وتناولت التوضيحات عددًا من المواضيع المهمة، أبرزها ما يتعلق بامتلاك المتقدم لعقار سابقًا، أو الإقامة خارج النطاق العمراني للمدينة، أو وجود العقار باسم غير المتقدم مثل البنك أو جهة تمويلية، إضافة إلى استفسارات حول الإقامة خارج مدينة الرياض لطبيعة العمل أو التعليم.