تستقبل 11 ألف زائر شهرياً.. مكتبة المسجد الحرام تقدّم خدماتها على مدار 24 ساعة ضمن توسعة الملك فهد

تأتي هذه الجهود في إطار تحسين تجربة الزوّار والباحثين، وتقديم بيئة معرفية مُميزة تُسهم في تعزيز البحث العلمي والمعرفي، مع استمرار المكتبة في استقبال زوّارها على مدار 24 ساعة يومياً.