تستقبل 11 ألف زائر شهرياً.. مكتبة المسجد الحرام تقدّم خدماتها على مدار 24 ساعة ضمن توسعة الملك فهد

تُعد مكتبة المسجد الحرام؛ الواقعة في توسعة الملك فهد -رحمه الله-، في الدور الأول، إحدى أبرز المكتبات المتخصّصة التي تقدّم خدماتها للزوّار والباحثين على مدار الساعة.
تضم المكتبة قرابة 30,000 مجلد، وما يقارب 5,600 عنوان في مجالات متعدّدة. وتوفر بيئة علمية متكاملة تحتوي على كتبٍ ومجلاتٍ في مجالات: الشريعة والتاريخ والجغرافيا والمعارف العامة.
تستقبل المكتبة أكثر من 2,500 زائر أسبوعياً، فيما يتجاوز عدد زوّارها 11,000 زائر شهرياً، حيث تُقدم لهم خدمات متميّزة تشمل الاطلاع على المراجع والتوجيه الأكاديمي.
وتحتوي المكتبة على قسمٍ خاص للخدمات المكتبية، وقاعات مخصّصة للقراءة، إلى جانب أقسامٍ تقدّم خدماتها بلغات عدة، مثل: اللغة الإنجليزية، اللغة الأردية، اللغة الفرنسية؛ لتلبية احتياجات الزوّار من مختلف الجنسيات.
تأتي هذه الجهود في إطار تحسين تجربة الزوّار والباحثين، وتقديم بيئة معرفية مُميزة تُسهم في تعزيز البحث العلمي والمعرفي، مع استمرار المكتبة في استقبال زوّارها على مدار 24 ساعة يومياً.