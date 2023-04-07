تعزيزًا للوسطية والاعتدال.. طلاب وطالبات الرياض يتنافسون في مسابقة القرآن والسنة

تنافس طلاب وطالبات تعليم الرياض في مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم والسنة النبوية التي أقامتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الأسبوع الماضي في مكاتبها لمدة 3 أيام على مستوى المدارس حيث شهدت إقبالًا كبيرًا من جميع المراحل.
وسيتأهل 10 طلاب و10 طالبات من كل مكتب تعليمي للمرحلة الثانية للمسابقة التي ستنظمها إدارة تعليم الرياض، على مستوى المكاتب.
وأطلقت وزارة التعليم في الأول من شهر رمضان المبارك، مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم والسنة النبوية لعام 1444هـ؛ لتشجيع جميع طلاب وطالبات التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي ومدارس تحفيظ القرآن الكريم والمعاهد العلمية والمدارس السعودية في الخارج، وتحفيزهم على حفظ كتاب الله وتلاوته، والفهم الصحيح للسنة النبوية، بما يسهم في تعزيز مفاهيم الاعتدال والوسطية في الفكر والسلوك لدى الطلبة، وإذكاء روح التنافس البنّاء فيما بينهم.
وتأتي المسابقة ضمن جهود العناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وتسعى إلى ربط الطلبة بكتاب الله وسنة الرسول (صلى الله عليه وسلم).
وتتضمّن المسابقة مسارين؛ المسار الأول لحفظ القرآن الكريم وفق خمسة فروع، وكذلك تلاوة القرآن الكريم وفق فرعين، أما المسار الثاني فتم تخصيصه لحفظ السنة النبوية في ثلاثة فروع.
ووجهت الوزارة إدارات ومكاتب التعليم في المناطق والمحافظات بحث الطلبة في جميع المراحل بالمدارس على المشاركة في المسابقة التي ستُختتم مرحلتها الأولى في 22 رمضان الجاري، بحيث يتأهل 20 طالباً وطالبة من كل إدارة تعليمية في مساري القرآن الكريم والسنة النبوية.
ومن المقرر إقامة اختبارات عن بُعد للطلبة المشاركين في الفترة من 12 وحتى 19 شوال المقبل في إدارة تعليم المدينة المنورة، ليتأهل عنها 100 فائز وفائزة للمرحلة الختامية التي تستضيفها إدارة تعليم مكة المكرمة حضورياً 24-27 شوال المقبل، والتي سيتنافس فيها الطلبة المتأهلون من المرحلة الثانية على المراكز الخمسة الأولى من كل مسار لكل فرع.
وشكّلت وزارة التعليم لجاناً إشرافية للمسابقة برئاسة مدير التعليم، مع التأكيد على أهمية دور مديري ومديرات المدارس والمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات والنشاط الطلابي في تفعيل المسابقة بين الطلبة، إلى جانب تشكيل فرق للتحكيم من المختصين والمختصات، وإجراء عمليات الفرز والتحكيم وفق ضوابط ومعايير موضوعية ومحددة.