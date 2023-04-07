تعزيزًا للوسطية والاعتدال.. طلاب وطالبات الرياض يتنافسون في مسابقة القرآن والسنة

وأطلقت وزارة التعليم في الأول من شهر رمضان المبارك، مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم والسنة النبوية لعام 1444هـ؛ لتشجيع جميع طلاب وطالبات التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي ومدارس تحفيظ القرآن الكريم والمعاهد العلمية والمدارس السعودية في الخارج، وتحفيزهم على حفظ كتاب الله وتلاوته، والفهم الصحيح للسنة النبوية، بما يسهم في تعزيز مفاهيم الاعتدال والوسطية في الفكر والسلوك لدى الطلبة، وإذكاء روح التنافس البنّاء فيما بينهم.