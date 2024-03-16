شاهد.. "العنزي" لضيوف خادم الحرمين للعمرة: ملوك السعودية حملوا لواء خدمة الإسلام والمسلمين

وتابع: خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحملون لواء الدعوة إلى الله، والسلام والإسلام والعناية بالمسلمين والتواصل معهم لتثبيت هذا الدنيا في اصقاع الدنيا من خلال التعاون مع القيادات التي يكون لها شأن في بلادها، ومنذ تأسست المملكة العربية السعودية وهي تعتني بهذا الأمر عناية عظيمة، في جمع المسلمين على كلمة الحق، والبر والتقوى، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز وسار على هذا المنهج حكام البلاد من بعده حتى هذا العهد الزاهر.