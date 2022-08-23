على المعلمين معرفتها.. 10 حقوق للطالب المصاب بالسكري

وأوضح "الآغا"، أن مرض السكري لا يعتبر عائقًا عن التحصيل الدراسي أمام الطلاب المصابين به؛ لكنهم يحتاجون رعاية خاصة وبيئة مناسبة تُمَكنهم من قضاء يومهم الدراسي بشكل طبيعي، وهذا الدور مشترك بين أولياء الأمور والكادر التعليمي؛ فغالبية الطلاب المصابين بالسكري هم من النوع الأول الذي يحتاج إلى حقن الأنسولين.. وفي حال عدم وجود تنسيق بين الأهل والمدرسة قد يصاب الطفل بالأعراض المصاحبة إذا لم يتم إعطاؤه الحقنة في وقتها، وقد يصاب أيضًا بانخفاض شديد في السكر وإغماء إذا لم يتناول الوجبات في وقتها؛ لذا يجب أن يتم التعامل مع هذه الفئة بالمرونة حفاظًا على سلامتهم وصحتهم؛ مؤكدًا أهمية تناول وجبة الفطور الصباحي من المنزل للمحافظة على معدل سكر الدم.