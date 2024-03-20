محافظ الطائف يطَّلع على البرامج والأنشطة المُنفَّذة بالمدارس

اطلع الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، اليوم الأربعاء على تقرير الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة لتفعيلها البرامج والأنشطة والفعاليات المختلفة في المدارس، وذلك بحضور المدير العام للتعليم بالطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، الذي استعرض البرامج والفعاليات المنفذة، التي استفاد منها أكثر من ربع مليون طالب وطالبة في أكثر من 1700 مدرسة بمتابعة مباشرة من مديري ومديرات المدارس، والهيئتَيْن الإدارية والتعليمية.