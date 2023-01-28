"البريكان" يطالب "هيئة الإعلام" بتنظيم معظم القائمين على "منصات القبائل"

انتقد الكاتب ماجد البريكان معظم القائمين على منصات القبائل التي تُعنى بالقبائل، مشيرًا إلى أن بعض القائمين عليها أشخاص مجهولون، لا يعلمهم إلى قليل، يأخذون مقابلاً ماديًّا لظهور شخص، ربما يكون محتالاً، أو عليه إيقاف خدمات، ومن خلال مبلغ 500 ريال يتم إظهار الشخصيات بلقب الشيخ الفلاني ورجل الأعمال الفلاني.. وهذا الأمر ينعكس على محيط القبيلة بأنهم رجال أعمال، ويملكون أموالاً، وشيئًا من هذا القبيل.