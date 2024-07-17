وفيات ودماء وحوادث متتالية.. "طريق السعيدة" بعسير اسم على غير مسمى

وقالت مصادر "سبق" إن الحادث الذي وقع مساء أول أمس كان لشاب يستقل مركبته، وأربعة أشقاء (فتاتان وشابان) يستقلون مركبة أخرى كانوا قادمين من مكة المكرمة لزيارة شقيقتهم التي تعيش بمركز قنا التابع لمحايل، وقضاء بعض الوقت بعسير هربًا من حرارة الجو بمكة؛ إلا أن طريق الموت كان لهم بالمرصاد وحوّل سعادتهم إلى حزن.