فيديو.. "التويجري": المرأة الفلسطينية تعيش ظروفاً مأساوية تحت العدوان المستمر للاحتلال

أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري؛ أن المرأة الفلسطينية المناضلة، خاصة في قطاع غزة، تعيش ظروفاً مأساوية وغير إنسانية ناجمة عمّا تشنّه سلطات الاحتلال على المدنيين من حرب وعدوان؛ جُل ضحاياه من الأبرياء العزّل من النساء والأطفال وكبار السن.
وأضافت التويجري؛ خلال كلمتها في #مؤتمر_المرأة_في_الإسلام، نتطلع جميعا إلى أن يثمر هذا المؤتمر عن بلورة فهم جماعي للتحديات والفرص المتعلقة بحقوق المرأة في المجتمعات الإسلامية وإلى وضع خريطة طريق للإصلاحات التشريعية والمبادرات الهادفة؛ لتمكين المرأة وتعزيز دورها في مجتمع إسلامي معتدل، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة الكاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية.
وكان قد انطلق أمس في مدينة جدة «المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام» تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي لمدة ثلاثة أيام، بهدف تسليط الضوء على نجاحات المرأة المسلمة وإبراز دورها ومساهمتها في التنمية، والرد على الشبهات والمغالطات التي تستنقص من حقوق المرأة في الإسلام، والتأكيد على أنَّ التعاليم الإسلامية لطالما أنصفت المرأة".