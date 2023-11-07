فيديو.. "التويجري": المرأة الفلسطينية تعيش ظروفاً مأساوية تحت العدوان المستمر للاحتلال

وكان قد انطلق أمس في مدينة جدة «المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام» تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي لمدة ثلاثة أيام، بهدف تسليط الضوء على نجاحات المرأة المسلمة وإبراز دورها ومساهمتها في التنمية، والرد على الشبهات والمغالطات التي تستنقص من حقوق المرأة في الإسلام، والتأكيد على أنَّ التعاليم الإسلامية لطالما أنصفت المرأة".