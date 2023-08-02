الجيل الأول من صغار المها العربي في محمية نيوم يخطو أولى خطواته

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه وبعد 100 عام من الغياب، بدأ الجيل الأول من صغار المها العربي التي أطلقها المركز في محمية نيوم يخطو أولى خطواته.
وكانت "محمية نيوم" قد شهدت في ديسمبر من عام 2022 إطلاق أربعة أنواع من الحيوانات البرية تشمل المها العربي، والوعل، والغزال الرملي (ظبي الريم)، والغزال الجبلي، وذلك ضمن المرحلة الأولى من برنامج إعادة توطين الكائنات الفطرية التي تشمل إطلاق عدد من الحيوانات البرية في المحمية، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
وقال رئيس "محمية نيوم" الطبيعية الدكتور بول مارشال في ذلك الوقت: "رؤية المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ 100 عام هي لحظة تاريخية؛ إن التزامنا بحماية الطبيعة واستدامتها جزء لا يتجزأ من رؤية نيوم، لذا نعمل على تقديم نيوم كنموذج عالمي في حماية البيئات الطبيعية. وحتماً ستدعم المحمية جهودنا في تحقيق هذا الطموح نظراً لما تملكه من مقومات طبيعية وثراء بيئي".