الجيل الأول من صغار المها العربي في محمية نيوم يخطو أولى خطواته

وكانت "محمية نيوم" قد شهدت في ديسمبر من عام 2022 إطلاق أربعة أنواع من الحيوانات البرية تشمل المها العربي، والوعل، والغزال الرملي (ظبي الريم)، والغزال الجبلي، وذلك ضمن المرحلة الأولى من برنامج إعادة توطين الكائنات الفطرية التي تشمل إطلاق عدد من الحيوانات البرية في المحمية، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.