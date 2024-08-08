13 مزرعة إنتاج محلية تشارك في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024

من جانبه، أكد صاحب مزرعة ثهلان فالكون، عبدالله المسعود، أن الرؤية الواضحة التي وضعها النادي للإنتاج المحلي، ساعدت في زيادة عدد المنتجين المشاركين في المزاد؛ موضحًا أن له أربع سنوات في مجال الإنتاج؛ حيث شارك العام الماضي بصقر واحد؛ فيما ارتفعت مشاركته هذا العام إلى خمسة صقور؛ مثمنًا الدور الذي يلعبه نادي الصقور السعودي في المحافظة على هذا الإرث.