مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ينقذ طفلاً يعاني تضخمًا بالمثانة

باشر مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف حالة طفل (7 سنوات)، كان يعاني آلامًا شديدة ببطنه. وبعد عمل الفحوصات والأشعة، ومراجعة التاريخ المرضي، اتضح وجود ارتجاع شديد على الحالبين، مع وجود رتج مثاني متصل بالحالب الأيسر، إضافة إلى تضخم في حجم المثانة نتيجة الارتجاع المستمر من الحالبين للمثانة ومن المثانة للحالبين.
وبناء عليه تم إجراء منظار على المثانة، أثبت وجود تضخم في المثانة، مع وجود رتج كبير الحجم، ومتصل بالحالب الأيسر، وارتجاع على الحالب الأيمن؛ فقرر الفريق الطبي بقيادة الدكتور حازم السفياني، استشاري جراحة المسالك البولية للأطفال والكبار، إجراء عملية جراحية عاجلة، تم من خلالها استئصال الرتج الموجود في الحالب الأيسر، وإعادة زراعة الحالبين في المثانة، مع إعادة ترميم عنق المثانة نتيجة حجم الرتج الموجود.
بعد ذلك تم تحويل الطفل للتنويم العادي، مع ملاحظة تحسُّن كبير في حالته الصحية -ولله الحمد-. ويتلقى المريض الآن الرعاية الطبية اللازمة استعدادًا للإذن له بمغادرة المستشفى.