مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ينقذ طفلاً يعاني تضخمًا بالمثانة

وبناء عليه تم إجراء منظار على المثانة، أثبت وجود تضخم في المثانة، مع وجود رتج كبير الحجم، ومتصل بالحالب الأيسر، وارتجاع على الحالب الأيمن؛ فقرر الفريق الطبي بقيادة الدكتور حازم السفياني، استشاري جراحة المسالك البولية للأطفال والكبار، إجراء عملية جراحية عاجلة، تم من خلالها استئصال الرتج الموجود في الحالب الأيسر، وإعادة زراعة الحالبين في المثانة، مع إعادة ترميم عنق المثانة نتيجة حجم الرتج الموجود.