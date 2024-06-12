"العقار": بدء التسجيل العقاري في 8 أحياء شرق الرياض ابتداءً من 17 ذي الحجة

وأوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية: (حي النسيم الشرقي، حي النسيم الغربي، حي المنار، حي السلام، حي الريان، حي الروابي، حي الربوة، حي جرير)؛ مبينةً أن التسجيل الأول للعقارات في هذه الأحياء متاح عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية أو من خلال مراكز الخدمة، وأكدت الهيئة أن اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من السجل العقاري في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.