اليوم.. "فلكية جدة" ترصد قمر التربيع الأخير

ووصف "أبو زاهرة" فترة التربيع الأخير، حيث ظهور نصف القمر ونصفه الآخر مظلم بالوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بوساطة المنظار أو تليسكوب صغير، لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً، خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، وذلك نظراً لتداخل الضوء والظلال مما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكي.