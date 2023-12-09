بدء تدريب 200 معلم ومعلمة غدًا على "المسرح المدرسي" بالشرقية

تبدأ الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية، تدريب 200 معلم ومعلمة على المسرح والفنون الأدائية، غدًا الأحد، ولمدة أسبوع، ضمن مبادرة المسرح المدرسي، بالتعاون مع هيئة المسرح والفنون الأدائية.
وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص: إن مبادرة المسرح المدرسي تمضي لتحقيق أهدافها، وصولًا إلى المرحلة الرابعة، وهي تدريب المعلمين والمعلمات حضوريًّا من تاريخ 10 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.
وأضاف أنه تم استهداف 100 معلم و100 معلمة لتدريبهم على المسرح والفنون الأدائية، برعاية هيئة المسرح والفنون الأدائية.
وأشار "الباحص"، إلى أن المبادرة فرصة تعزز بصمة المعلمين والمعلمات في بناء مستقبل الوطن، عبر التسجيل في المرحلة الرابعة من مبادرة المسرح المدرسي، التي أطلقتها هيئة المسرح والفنون الأدائية بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم ووزارة الثقافة.
وقال: إن المبادرة تستهدف المعلمين والمعلمات في مدارس التعليم العام الحكومية؛ لتمكينهم من تأسيس أجيال مهتمة بفن المسرح.
ولفت إلى أن مبادرة المسرح المدرسي من أهم المبادرات الوطنية التي ستحقق حراكًا ونشاطًا في المسرح المدرسي بالمملكة؛ حيث تسهم في تنمية وتطوير المهارات المسرحية لدى المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات في مدارس التعليم العام بالمملكة، بالتعاون مع جامعة موناش الأسترالية؛ لتأسيس أجيال مهتمة بفن المسرح.
وأضاف "الباحص"، أن المبادرة تهدف إلى تنشيط وإثراء حركة المسرح المدرسي من خلال الوصول إلى المخرجات المستهدفة، بتنمية وتمكين قطاع المسرح والفنون الأدائية، وتعزيز ونشر وبناء مفهوم ثقافة المسرح والفنون الأدائية وصقل شخصية الطلاب والطالبات عبر تعزيز القيم التربوية والاجتماعية، والمهارات الحياتية.
وكذلك غرس الجوانب الإبداعية وتطوير قدرات ومهارات الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية في المجال المسرحي.
وأوضح أن البرنامج التدريبي تشرف عليه إدارتا النشاط الطلابي "بنين" و"بنات" بتعليم الشرقية.