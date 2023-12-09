بدء تدريب 200 معلم ومعلمة غدًا على "المسرح المدرسي" بالشرقية

ولفت إلى أن مبادرة المسرح المدرسي من أهم المبادرات الوطنية التي ستحقق حراكًا ونشاطًا في المسرح المدرسي بالمملكة؛ حيث تسهم في تنمية وتطوير المهارات المسرحية لدى المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات في مدارس التعليم العام بالمملكة، بالتعاون مع جامعة موناش الأسترالية؛ لتأسيس أجيال مهتمة بفن المسرح.