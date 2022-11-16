ولي العهد يواصل إعلاء دور المملكة في خدمة المساجد والمراكز الإسلامية

على مدار عقود طويلة، أولت المملكة اهتمامًا كبيرًا بعمارة المساجد والمراكز الإسلامية، سواء في المملكة أو العالم، وذلك إيمانًا منها بأهمية تلك المراكز ودور العبادة في ترسيخ مفاهيم الدين في نفوس المسلمين كافة، باعتبارها مكانًا لممارسة العبادة، والتحاور والتقارب بين المسلمين بعضهم بعضًا، فضلًا عن كونها مكانًا لعقد لقاءاتهم ومناسباتهم المختلفة، كما كان عليه الوضع في العصور السابقة.