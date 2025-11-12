بنك التنمية الاجتماعية يعلن عن تنظيم النسخة الثانية من ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة "Deve Go 2025"

برعاية معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، أعلن البنك عن تنظيم ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة (Deve Go 2025) تحت شعار " انطلق نحو المستقبل"، خلال الفترة من 21 - 23 ديسمبر 2025 بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وذلك ضمن مساعي البنك لتمكين ريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والناشئة في المملكة؛ من خلال ممارسات الأعمال الحرّة الحديثة التي تشهد ازدهارًا إقليميًا ودوليًا، وذلك ضمن توجيهات القيادة الرشيدة للمملكة بتسخير السياسات الحكومية الداعمة للنهضة الاقتصادية، وتسليط الضوء على قيم الابتكار، وإبراز الأفكار المتجددة في مجال دعم نشوء ونمو اقتصاد المنشآت.