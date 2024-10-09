رئيس هيئة تنمية الاقتصاد الآسيوي في الرياض

حلَّ رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الاقتصاد الآسيوي السيد سوك هون يوون؛ ضيفاً على العاصمة الرياض؛ لعقد شراكاتٍ اقتصادية عدة مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة في السعودية، وفتح مشاريع استثمارية، في ظل الانفتاح الكبير التي تشهده المملكة بدعم ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين، وحرصه على تهيئة بيئة استثمارية إيجابية ومحفزة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في المملكة.
واستضاف رجل الأعمال الشيخ علي الطاحسي الزهراني؛ السيد سوك؛ مساء أمس الثلاثاء، في داره بالرياض، برفقة عددٍ من رجال الأعمال، حيث بحثوا مع الوفد الآسيوي الفرص الاستثمارية في المملكة وإمكانية عقد شراكاتٍ تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، وتوفير عددٍ من الوظائف لأبناء وبنات الوطن.
من جانبه، رحّب الشيخ علي الطاحسي؛ بالسيد سوك؛ مشدداً على أن اللقاء الذي حضره عددٌ من رجال الأعمال كان مثمراً وإيجابياً على مستوى الاتفاق على عقد شراكاتٍ اقتصادية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الفرص الاستثمارية داخل المملكة.
وأكّد أن المناخ الاستثماري في المملكة أصبح جاذباً لرأس المال القادم من الخارج، بفضل التسهيلات والدعم الذي يجده المستثمرون الأجانب لرفد الاقتصاد المحلي، وذلك وفق رؤية سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، الذي وضع الخطوط العريضة لاقتصاد سعودي قوي لا يعتمد على مصدر دخلٍ واحدٍ؛ بل اقتصاد متنوّع في مصادر دخله، بما يعود بالنفع على المملكة وشعبها والمقيمين على أراضيها.
يُشار إلى أن هيئة تنمية الاقتصاد الآسيوي هو تحالفٌ يضم كبريات الدول الآسيوية البارزة اقتصادياً على الصعيد العالمي، وعلى رأسها اليابان والصين وكوريا الجنوبية.