رئيس هيئة تنمية الاقتصاد الآسيوي في الرياض

واستضاف رجل الأعمال الشيخ علي الطاحسي الزهراني؛ السيد سوك؛ مساء أمس الثلاثاء، في داره بالرياض، برفقة عددٍ من رجال الأعمال، حيث بحثوا مع الوفد الآسيوي الفرص الاستثمارية في المملكة وإمكانية عقد شراكاتٍ تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، وتوفير عددٍ من الوظائف لأبناء وبنات الوطن.