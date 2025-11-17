الزيارة المرتقبة لسمو ولي العهد إلى واشنطن… محطة مفصلية في تاريخ الشراكة السعودية–الأمريكية

هذه الزيارة تُوصف بأنها واحدة من أهم الزيارات الثنائية في مسار العلاقة السعودية–الأمريكية، ليس فقط لأنها تجمع بين قيادتين مؤثرتين، بل لأنها تأتي في لحظة دولية معقدة: حرب مستمرة في أوكرانيا، توترات في الشرق الأوسط، ضغوط على أسواق الطاقة، ومساعٍ لإعادة رسم خرائط التحالفات الإقليمية. وفي قلب كل ذلك تقف الرياض وواشنطن كشريكين تاريخيين بُنيت علاقتهما على معادلة واضحة: الأمن مقابل الطاقة والاستثمار.