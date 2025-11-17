الزيارة المرتقبة لسمو ولي العهد إلى واشنطن… محطة مفصلية في تاريخ الشراكة السعودية–الأمريكية

قال الدكتور فهيد بن سالم العجمي، عضو هيئة الصحفيين: تتجه أنظار المنطقة والعالم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث من المقرر أن يقوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، بزيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض، في إطار اجتماع عمل يبحث مستقبل العلاقات بين البلدين وملفات إقليمية ودولية بالغة الحساسية.
هذه الزيارة تُوصف بأنها واحدة من أهم الزيارات الثنائية في مسار العلاقة السعودية–الأمريكية، ليس فقط لأنها تجمع بين قيادتين مؤثرتين، بل لأنها تأتي في لحظة دولية معقدة: حرب مستمرة في أوكرانيا، توترات في الشرق الأوسط، ضغوط على أسواق الطاقة، ومساعٍ لإعادة رسم خرائط التحالفات الإقليمية. وفي قلب كل ذلك تقف الرياض وواشنطن كشريكين تاريخيين بُنيت علاقتهما على معادلة واضحة: الأمن مقابل الطاقة والاستثمار.
أولًا: أبعاد استراتيجية تتجاوز الثنائية
الملف الأبرز على طاولة المباحثات هو الدفع باتجاه تفاهمات سياسية وأمنية واسعة تخدم استقرار المنطقة، وتحافظ على توازن القوى، وتعزز الدور القيادي للمملكة في الشرق الأوسط.
كما تُطرح فكرة اتفاق دفاعي أمريكي–سعودي يمنح المملكة ضمانات أمنية قوية، ويُكرّس دورها كركيزة للاستقرار في الخليج، مقابل تعزيز التعاون العسكري وصفقات التسليح.
ثانيًا: الاقتصاد والطاقة… أرقام تتحدث
اقتصاديًا، تأتي الزيارة في وقت تشهد فيه الشراكة بين البلدين توسعًا في مجالات الاستثمار، والطاقة، والتكنولوجيا، والصناعة.
ملف الطاقة سيحضر بثقل كبير، نظرًا للدور المحوري للمملكة في استقرار أسواق النفط، وما يرتبط به من تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي.
ثالثًا: قراءة تاريخية لزيارة استثنائية
منذ لقاءات سمو ولي العهد مع ترمب قبل سنوات، ظهرت ملامح شراكة جديدة تقوم على وضوح سياسي ومصالح اقتصادية ضخمة. وتأتي الزيارة الجديدة بعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض، ما يمنحها بعدًا استثنائيًا يعكس تقاطع المصالح والرؤى بين البلدين.
رابعًا: دلالات ورسائل إقليمية
تحمل الزيارة رسائل واضحة حول قوة الدور السعودي، وقدرته على قيادة ملفات الأمن والطاقة، ورسم توازنات جديدة بالشراكة مع الولايات المتحدة.
خامسًا: زيارة مرشحة لتكون نقطة تحول
من المتوقع أن تنتج عن الزيارة تفاهمات استراتيجية طويلة الأمد، سواء في الأمن أو الطاقة أو الاستثمار أو التقنية، ما يجعلها محطة مهمة في مسار العلاقات السعودية–الأمريكية.