مشاهد حيّة توثق تكاثر المها العربي في محمية الملك سلمان الملكية

وثّقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية مشاهد حيّة للمها العربي وهو يتجول ويتكاثر بأمان داخل حدود المحمية، في دلالة على نجاح جهود الحماية البيئية وتنمية الحياة الفطرية في المنطقة.
وقالت الهيئة: “وسط عناية وحماية محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، يتجول ويتكاثر المها العربي في طبيعة تعد الأكبر والأكثر تنوعًا أحيائيًا”.
وتُعد المحمية من أبرز مشاريع المملكة في مجال المحافظة على الحياة الفطرية، حيث تسهم في إعادة التوازن البيئي، وتعزيز استدامة التنوع الحيوي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى حماية الثروات الطبيعية ودعم استدامتها للأجيال القادمة.