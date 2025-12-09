مشاهد حيّة توثق تكاثر المها العربي في محمية الملك سلمان الملكية

وتُعد المحمية من أبرز مشاريع المملكة في مجال المحافظة على الحياة الفطرية، حيث تسهم في إعادة التوازن البيئي، وتعزيز استدامة التنوع الحيوي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى حماية الثروات الطبيعية ودعم استدامتها للأجيال القادمة.