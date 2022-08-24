عبدالمقصود خوجة.. أيقونة الثقافة ومجالس الفكر الأسبوعية

وتلقى فقيد الأدب الذي وُلد عام 1936م في مكة المكرّمة، تعليمه في مدارس الفلاح بمكة المكرّمة ثم أتمّ تعليمه في المعهد العربي الإسلامي في دمشق، وتدرج في العمل الحكومي حيث عُيّن مندوباً من الديوان الملكي لدى المفوضيّة السعوديّة في بيروت، وعمل في المكتب الصحفي في السفارة هناك، وشغل منصب مدير المكتب الخاص للمديريّة العامّة للإذاعة والصحافة والنشر بجدة قبل إنشاء وزارتَي الثقافة والإعلام في المملكة، كما شغل منصب مدير الإدارة العامة للصحافة والإذاعة والنشر بجدة.