بحوزتهم هواتف متنقلة وأموال.. ضبط 3 أشخاص يروّجون الأمفيتامين بالقريات

قبضت شرطة منطقة الجوف على (3) أشخاص بمحافظة القريات؛ لترويجهم مادة الأمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهم هواتف متنقلة ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.