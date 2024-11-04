"سكني": أكثر من 72 ألف عقد تمويلي منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث 2024

كشف برنامج "سكني" أن العقود التمويلية الموقّعة منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث، بلغت أكثر من 72.302 عقد تمويلي بقيمة إجمالية تجاوزت 8.8 مليارات ريال سعودي، ضمن الحلول المتنوعة التي استفادت منها الأسر السعودية، شملت (الوحدات تحت الإنشاء، والبناء الذاتي، والوحدات الجاهزة، وأرضك دعمك)؛ وذلك بدعم من صندوق التنمية العقارية وبالتعاون مع البنوك والمصارف والمؤسسات التمويلية.