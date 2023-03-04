"صيانة ومعالجة وإزالة".. رفع 608 متر3 من مخلّفات البناء والهدم بصامطة

وأوضح رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس عبدالله بن حمد عواف، أن الفرق الميدانية قامت بمعالجة 1128 مترًا مربعًا من حفر الشوارع، وصيانة 1100 متر طولي من الأرصفة المتهالكة والإنترلوك، ومعالجة 200 متر مربع من الكتابات المشوهة للمنظر، وإزالة ورفع 18 سيارة متهالكة، إضافة لصيانة 220 عمود إنارة، ومعالجة 800 متر طولي من دهانات الأرصفة، وإزالة ورفع 142 حاجزًا من الحواجز الخرسانية، وتسوير 10 مبانٍ قيد الإنشاء.