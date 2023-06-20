"الوطني للتنافسية" ينجح في رسم خارطة الإصلاحات للنهوض بالاقتصاد

يلعب المركز الوطني للتنافسية، دورًا كبيرًا لا يستهان به في تحفيز القطاعين العام والخاص، من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعين، وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، ومن ثم الانطلاق في البرامج والمشروعات، التي تنعكس على المشهد الاقتصادي والمجتمع بالكثير من الإيجابيات.