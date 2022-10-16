"تويو" يتفاعل مع يوم الأغذية العالمي بمبادرة مستدامة مع "إطعام"

وفي تفاصيل أكثر، سيمنح "تويو" عملاءه فرصة المساهمة من خلال كل طلب يتم توصيله؛ حيث ستقدم "تويو" دعمًا ماليًّا يتم تخصيصه من عائد هذه الطلبات للمؤسسة غير الربحية "إطعام" في المملكة العربية السعودية؛ في إطار شراكة حيوية بين "تويو" و"إطعام"؛ جاءت تعزيزًا لأدوار "تويو" في برامج المسؤولية الاجتماعية؛ فيما تأتي خطوة "تويو" هذه إسهامًا من التطبيق السعودي الرائد في المشاركة الحيوية في هذا الحدث العالمي الهام.