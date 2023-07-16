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"681.5 مليون ريال" قيمة إيجارات أحياء جدة المُزالة

جرى توظيف 277 مواطناً ومواطنة وتسكين 24.7 ألف أسرة
"681.5 مليون ريال" قيمة إيجارات أحياء جدة المُزالة

استعرضت إمارة منطقة مكة المكرّمة، الخدمات المجانية لسكان الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم بمحافظة جدة منذ بداية الإزالة في أكتوبر الماضي، التي شملت 681.5 مليون ريال، قيمة إيجارات للسكان.

وقدّمت أمانة المنطقة 108.2 ألف خدمة، شملت سلالاً غذائية، وأدوية، ووجبات، ونقلاً للعفش، وحليب الأطفال.

كما تمّ توظيف 277 مواطناً ومواطنة، وتسكين 24.7 ألف أسرة، وتسليم 1240 وحدة إسكان تنموي.

وكانت لجنة الأحياء العشوائية بالمحافظة، قد أعلنت انتهاء أعمال الإزالة في جميع الأحياء المطوّرة بمشروع جدة، بحسب الخطة التنفيذية.

جدة
إمارة منطقة مكة المكرمة
الأحياء العشوائية

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