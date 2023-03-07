"الرياض" و"وارسو" بعد 10 أعوام.. هنا "سابك" و 7 مليارات تبادل تجاري في 2022م

وأكد أن البلدين يعملان على تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، لافتاً إلى الدور الملموس الذي تقوم به اللجنة السعودية البولندية المشتركة، وخاصة في مجالات التعليم، والعلوم والتقنية، والصحة، والزراعة، والغذاء، والمياه، والكهرباء، والموانئ، والسياحة والتراث الوطني.