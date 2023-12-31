البداية غدًا.. "إنفاذ" يسند 172 عقارًا للبيع والتصفية عبر 26 مزادًا علنيًّا

وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة؛ حيث سيقام 4 مزادات في منطقة الرياض لعرض 24 فرصة عقارية متنوعة، و8 مزادات لعرض 53 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة، و18 عقارًا بمنطقة الشرقية من خلال 3 مزادات علنية، و22 فرصة عقارية في مزادين بمنطقة القصيم، و20 فرصة عقارية في مزادين بمنطقة حائل، ومزاد في منطقة تبوك يعرض فيه 7 عقارات، إضافة لمزاد واحد لعرض 4 عقارات بمنطقة جازان، ومزاد واحد بمنطقة الحدود الشمالية لعرض 6 عقارات، ومزاد واحد بنجران يعرض من خلاله 4 فرص عقارية، ومزاد بمنطقة الجوف يعرض من خلاله 14 فرصة عقارية، إضافة لمزادين من المنقولات لبيع عدد من الأغنام والإبل، وكذلك محتويات لورشة خياطة.