انتخاب "المعجب" رئيساً لجمعية النواب العموم العرب

وكان النائب العام قد ترأس وفد النيابة العامة في الاجتماع الثالث للجمعية الذي عقد يوم أمس الأربعاء الموافق 29/ 11/ 2023م في مراكش في المملكة المغربية تحت عنوان "من أجل حوار قضائي عربي مستدام"، والذي تم خلاله إعلان انتخابه بالرئاسة.