"الرميح" يستعرض مؤشرات ريادة المملكة في النقل البحري على مستوى الشرق الأوسط

وأردف: نشهد اليوم نهضة كبيرة في القطاع البحري، فمنذ إطلاق رؤية المملكة 2030، ارتفع عدد السفن المسجلة تحت العلم السعودي بنسبة 77٪ وتصدّرنا في هذا الأسطول إقليميًا، والمملكة هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي حصلت على شهادة القرن الحادي والعشرين؛ لتحقيق أسطولها معايير الجودة البحرية في الموانئ الأمريكية، وهو أيضًا على القائمة البيضاء في تقرير لجنة مذكرة تفاهم باريس للتفتيش على السفن الأجنبية.