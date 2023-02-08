"الحج" تُطلق منصة "نسك حج" لتيسير إجراءات القدوم لأكثر من 58 دولة من أوروبا وأمريكا وأستراليا

يُذكر أن الدول المشمولة في منصة "نسك حج" هي: فرنسا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، إيطاليا، البرازيل، إسبانيا، كندا، هولندا، بلجيكا، السويد، النمسا، أستراليا، بلغاريا، الأرجنتين، اليونان، جورجيا، سويسرا، قبرص، الدنمارك، فينزويلا، أوكرانيا، النرويج، ترنداد وتوباجو، فنلندا، كولومبيا، غويانا، سورينام، أيرلندا، رومانيا، كرواتيا، نيوزيلاند، صربيا، البرتغال، بولندا، رينيون، المجر، بنما، تشيكيا، لكسمبورج، باراغواي، المكسيك، تشيلي، مالطا، هايتي، بيرو، الدومنيكان، كوبا، جواتيمالا، السلفادور، أوروجواي، جامايكا، كوستاريكا، نيكاراجوا، أيسلندا، إكوادور، بوليفيا، جرينلاند.