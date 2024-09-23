محليات
الجبيل الصناعية.. مسيرة للدراجات النارية بمناسبة اليوم الوطني الـ94
انطلقت من مبنى الهيئة الملكية مرورًا بمجمع الفناتير وصولًا إلى النادي البحري
نظّمت الهيئةُ الملكية بالجبيل، أمس، مسيرةَ مُلّاك وأفرقة الدراجات النارية، احتفاءً باليوم الوطني الـ"94"، في مدينة الجبيل الصناعية، بمشاركة "183" دراجة نارية تمثل "16" فريقًا من دول الخليج العربي والمنطقة الشرقية.
وانطلقت المسيرة من مبنى الهيئة الملكية بالجبيل، مرورًا بمجمع الفناتير في مركز المدينة، وصولًا إلى النادي البحري بمدينة الجبيل الصناعية.
وصاحب المسيرةَ معرضٌ توعوي لتثقيف الزوّار بمجتمع الدراجات النارية، وأنواع الدراجات النارية، والجوانب المتعلقة بالسلامة المرورية للدراجات النارية.