الجبيل الصناعية.. مسيرة للدراجات النارية بمناسبة اليوم الوطني الـ94

نظّمت الهيئةُ الملكية بالجبيل، أمس، مسيرةَ مُلّاك وأفرقة الدراجات النارية، احتفاءً باليوم الوطني الـ"94"، في مدينة الجبيل الصناعية، بمشاركة "183" دراجة نارية تمثل "16" فريقًا من دول الخليج العربي والمنطقة الشرقية.