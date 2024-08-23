المعلم الذي لم يفارق شغفه.. "الطلاع" يعود للتدريس بعد التقاعد ليُحيي حب التعليم في مدارس رفحاء

وحول هذا الموضوع يقول "الطلاع" في لقاء لبرنامج mbc في أسبوع: بعد أن تقاعدت شعرت بالوحدة والفراغ الكبير؛ فقد اعتدت طيلة عملي على تعليم وتدريس 37 طالبًا في الصف. وأشار إلى أنه بعد أربع سنوات من تقاعده بدأ بالبحث عن العمل، حتى لو متطوعًا في مدرسة أهلية، وقال: "فأنا لا أجيد أي عمل آخر إلا التدريس، وأريد العودة للحياة ولطلابي وأبنائي".