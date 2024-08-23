المعلم الذي لم يفارق شغفه.. "الطلاع" يعود للتدريس بعد التقاعد ليُحيي حب التعليم في مدارس رفحاء
لم تطق نفس المعلم المتقاعد ناصر حمد الطلاع فراق مهنة التدريس التي عشقها ورافقته أربعة عقود معلمًا لطلاب الصفوف الأولية في محافظة رفحاء؛ فعاد إلى ممارسة شغفه عبر مدارس القطاع الأهلي.
وحول هذا الموضوع يقول "الطلاع" في لقاء لبرنامج mbc في أسبوع: بعد أن تقاعدت شعرت بالوحدة والفراغ الكبير؛ فقد اعتدت طيلة عملي على تعليم وتدريس 37 طالبًا في الصف. وأشار إلى أنه بعد أربع سنوات من تقاعده بدأ بالبحث عن العمل، حتى لو متطوعًا في مدرسة أهلية، وقال: "فأنا لا أجيد أي عمل آخر إلا التدريس، وأريد العودة للحياة ولطلابي وأبنائي".
وفي حصة الدرس يندفع المعلم الخبير بكل طاقة وفعالية مستشعرًا دعوات أولياء الأمور له وهو يتقن عمله، ويؤديه بكل إخلاص وتفانٍ؛ لذا لا يشعر طلابه بالملل؛ فحصته درس مليء بالحيوية والطاقة والنشاط والحماس والتحفيز، وبأسلوب تربوي خبير في إيصال المعلومة وتبسيطها للطلاب.
وختم "الطلاع" بقوله: "أرى ثمرات ذلك ببركة في العمر والصحة والمال والأبناء والأسرة.. وهذه أهم نصيحة للمعلم".