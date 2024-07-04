منح الجنسية للكفاءات.. السعودية لا تعيد اختراع العجلة وهذه النماذج العالمية شاهدة

وهناك عدد من الأمثلة والنماذج العالمية لدول استفادت من منح جنسيتها للكفاءات، فالولايات المتحدة كمثال تمنح جنسيتها لمواطني الدول الأخرى بشروط معينة ولا سيما الكفاءات النادرة، ومن أمثلة ذلك العالم المصري الأصل أحمد زويل الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء، الذي قضى طفولته وشبابه وأتم تعليمه الجامعي، بل وحصل على الماجستير في مسقط رأسه مصر، قبل أن يرتحل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويحصل على جنسيتها، ويقدم خلاصة أفكاره وأبحاثه، وينال الجائزة العالمية المرموقة في عام 1999م.