تحت شعار "خليجنا واحد".. "شاطئ الكرنفالات" بالخبر يختتم فعاليته

استضافت مدينة الخبر في المنطقة الشرقية، أحد أهم المعارض والوجهات السياحية والترفيهية والثقافية، التي تتمازج فيها حضارات الخليج وثقافاته ومعالمه الشهيرة، ليستمتع الزائر من مواطن ومقيم برحلة استثنائية عبر الزمان والمكان، والذي انطلق بنسخته الثالثة يوم 7 شوال 1444هـ الموافق 27 إبريل 2023 ويمتد لمدة سبعة عشر يومًا.
ويمثل المعرض حدثًا ملهمًا تلتقي فيه الثقافات والحضارات الخليجية في مكان واحد يجتمع فيه الترفيه والسياحة والتسوق والرياضة والثقافة، حيث استعرضت دول الخليج معالم عواصمها الشهيرة وقلاعها التاريخية وأسواقها العريقة وفولكلورها ومنتجاتها المميزة، ما يُسهم في تقديم تجربة سياحية شاملة ومتكاملة ذات طابع عصري يفوح منها عبق التاريخ.
وبالإضافة إلى امتزاج الحضارات بقصورها التاريخية وأسواقها السياحية الشهيرة في معرض شاطئ الكرنفالات الذي يتميز بجو تراثي وخليجي يتجاوز فيه الحدود تحت مسمى "خليجنا واحد".
وقالت منظمة المعرض ريما الرويسان، إن "المعرض موسم مميز وحافل بالمفاجآت كمشاركة الدول الخليجية بمعالمها الشهيرة وقلاعها التاريخية وأسواقها العريقة وفولكلورها وأهازيجها الشعبية ومنتجاتها المميزة".
وأضافت "سيرى الزائر الهوية السعودية متمثلة في (العمارة السلمانية) وهي طراز مستلهم من نهج مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يمزج الماضي الأصيل بالحداثة والابتكار".
وتابعت أن "فريقها الملهم يعمل مع شركاء النجاح بكل تفانٍ لجعل هذا الموسم استثنائيًا، ولتصبح منطقة الخبر مثالاً يُحتذى به في السياحة والترفيه".
وقالت "الرويسان" إننا "نفخر بالإرث الثقافي والحضاري والتراث والفولكلور والحِرف الذي تزخر به مملكتنا الحبيبة ونسعى مع الجهات المختلفة أن تكون المملكة وجهة ومزارًا سياحيًا واقتصاديًا ورمزًا لالتقاء ثقافات وشعوب العالم في جو من السلام والتسامح لترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية وترفيهية وأن يكون "خليجنا واحد".
وأضافت أنها "تسعى من خلال هذا المعرض إلى الاستدامة وتحقيق استراتيجيات رؤية 2030 والتي تتماشى مع رؤية سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، والذي نادى إلى الاستثمار في الشباب وتمكين المرأة والتحول الرقمي وحماية الأرض، كما نفخر بدورنا الإنساني والخيري في فتح باب المشاركة لأصحاب الحِرف العريقة والتي قاربت على الاندثار ودعمناهم كما خصصنا لرواد الأعمال وللأسر المنتجة أجنحة بلا مقابل".
وأضافت "كما نفخر بالشريك الاستراتيجي أمانة المنطقة الشرقية والتي جهزت جناحًا مميزًا ومنصة للمشاركة المجتمعية بهدف إشراك أفراد المجتمع في صنع القرار يتم من خلالها استقبال المقترحات والمبادرات التي تعزز من جانب المسؤولية الاجتماعية أو تحسين الخدمات البلدية المقدمة، وكذلك تفعيل مبادرة المراقب المجتمعي والتي تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي لدى الأفراد وتحسين جودة الحياة والمحافظة على مقدرات الدولة وممتلكاتها العامة".
واستطردت "انطلق من خلال هذا المعرض الكثير من المبادرات الخلاقة والخيرية مع شركاء الخير، ومن هذه المبادرات الخيرية شراكتنا مع مبادرة جمعية البر، ودعم ومشاركة (30) ركنًا لدعم الأسر المقترضة من فرع الجمعية صندوق "أجدى" التنموي لتمكينهم من سوق العمل ومشروع الإسكان التنموي لتوفير حياة سعيدة للأسر الأشد احتياجًا".
كما شددت ريما الرويسان، على دور التطوع لتنظيم الفعالية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في دعم التطوع للوصول لمليون متطوع وعدد من المبادرات التنموية المقدمة لأيتام المنطقة الشرقية التي تُسهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم الشخصية والمهارية والعلمية والعملية.
وأضافت "الرويسان" أن النسخة الثالثة للمعرض أن يكون شعارها "صفر نفايات" والتي أطلقتها بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)، حيث سيكون معرض شاطئ الكرنفالات مجهزًا بحاويات الفرز تحقيقًا لبيئة صحيّة بالتوافق مع رؤية 2030 الطموحة وتعزيز الوعي البيئي وتثقيف أفراد المجتمع بالممارسات الصحيحة المستدامة".
كما أطلقت من خلال هذا المعرض مبادرة الشريك الخيري جمعية البر وبنك التنمية، لإقامة الأسواق الشعبية من سوق الدار والسوق الحرة وسوق الحرفيين.
وختامًا أكدت "الرويسان" أن المعرض استند إلى تعزيز مشاركة المسؤول والمواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والسياحية والرياضية والتوعوية لتعزيز مكانة السعودية إعلاميًا على المستوى الخليجي والعربي والدولي، مضيفة "نحن نسعى أن يرى العالم السعودية بعيوننا وعيونهم".