تحت شعار "خليجنا واحد".. "شاطئ الكرنفالات" بالخبر يختتم فعاليته

وأضافت أنها "تسعى من خلال هذا المعرض إلى الاستدامة وتحقيق استراتيجيات رؤية 2030 والتي تتماشى مع رؤية سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، والذي نادى إلى الاستثمار في الشباب وتمكين المرأة والتحول الرقمي وحماية الأرض، كما نفخر بدورنا الإنساني والخيري في فتح باب المشاركة لأصحاب الحِرف العريقة والتي قاربت على الاندثار ودعمناهم كما خصصنا لرواد الأعمال وللأسر المنتجة أجنحة بلا مقابل".