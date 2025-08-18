"التعليم" تعتمد تنظيمًا جديدًا لتصنيف وكلاء المدارس وصلاحيات تكليف الإداريين بالمهام

في قرار جديد يعزز مرونة العمل داخل المدارس، اعتمدت وزارة التعليم تنظيمًا يمنح مديري المدارس صلاحية تكليف الإداريين بمهام التشكيلات المدرسية عند الحاجة، في حال عدم انطباق المعيارية العددية على المدرسة ، مع التأكيد على عدم الإخلال بعملهم الأساس .

صلاحيات جديدة

بحسب الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، يتيح القرار لمدير المدرسة تكليف شاغلي الوظائف التعليمية أو الإدارية بمهام التشكيلات المدرسية مثل: المرشد الطلابي، الموجه الصحي، أمين مصادر التعلم، محضر المختبر، أو غيرها من التشكيلات ، مع الالتزام بالضوابط والشروط المعتمدة.

تصنيف الوكلاء وفق الأعداد

حدد الدليل آلية تصنيف وكلاء المدارس وفق المعيارية العددية للطلاب:

إذا استحقت المدرسة ثلاثة وكلاء: يكونون للشؤون التعليمية، والشؤون المدرسية، وشؤون الطلاب.

إذا استحقت المدرسة وكيلين: أحدهما للشؤون التعليمية والمدرسية، والآخر لشؤون الطلاب.

إذا استحقت المدرسة وكيلًا واحدًا: يتولى جميع المهام مجتمعة.

المدارس المشتركة

أوضح الدليل التنظيمي أن المدارس المشتركة في أكثر من مرحلة دراسية تخضع لتنظيم خاص، وفق الحالات التالية:

إذا كان مجموع طلاب المجمع أقل من الحد الأدنى لوكيل واحد، يتم اعتماد هيكل "مدرسة بلا وكيل".

إذا استحقت إحدى المدارس التابعة للمجمع وكيلاً وفق المعيارية العددية، يطبق النموذج المستحق دون تعديل.

إذا لم تستحق المدارس منفردة وكيلاً، لكن مجموع طلابها يحقق الاستحقاق، فيتم تسكين المدرسة ذات المرحلة الأعلى على نموذج وكيل واحد فقط.

مهام للإداريين والمعلمين

بين الدليل التنظيمي أنه عند عدم استحقاق المدرسة محضر مختبر، يُكلف أحد معلمي العلوم أو تخصصات (أحياء – كيمياء – فيزياء – علم الأرض)، مع أولوية لحاملي دبلوم المختبرات.

وعند عدم استحقاق المدرسة أمين مصادر تعلم، يمكن تكليف أحد المعلمين جزئيًا بشرط توفر مكتبة أو مركز مصادر تعلم.

وعند عدم استحقاق المدرسة موظف سكرتارية أو مساعد إداري، يتولى المساعد الإداري أو وكيل المدرسة هذه المهام.

وفي مدارس الطفولة المبكرة، تُكلف المديرة إحدى الإداريات بالمهام الإدارية والتقنية، بينما تساند موظفة الخدمات معلمة رياض الأطفال في الجوانب غير التعليمية.

ضوابط إضافية

أكد الدليل على أن تكليف المرشد الصحي لا يعفيه من نصابه التعليمي، بحيث لا يقل عن 8 حصص أسبوعيًا ، بينما أشار إلى أنه يمكن تكليف الموجه الطلابي غير المتخصص بـ 6 حصص أسبوعيًا في تخصصه الأصلي لسد الاحتياج.

أما في المدارس الصغيرة (أقل من 75 طالبًا)، فيمكن تكليف المعلم بنصاب مخفض لأداء مهام المرشد الطلابي ، على أن يكون تخفيض الأنصبة في أضيق الحدود لضمان عدم تعطل سير العملية التعليمية.