"إنزيريلو": العمل جارٍ على إنشاء متاحف نوعية ضمن مشروع تطوير الدرعية

يذكر أن المنتدى شهد حضور عدد من الجهات الحكومية، وحضور أكثر من "8000" مشارك من القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاستراتيجية، بينهم رؤساء تنفيذيون وقادة أعمال، إلى جانب تنظيم ما يزيد على "100" جناح لشركات القطاع الخاص.