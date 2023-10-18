أمير المدينة يلتقى بـ"الحقيل".. ويطلق أعمال التسجيل العيني للعقار في المدينة المنورة

التقى الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وذلك بحضور أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي.
وخلال الاستقبال، أطلق أمير منطقة المدينة المنورة، أعمال التسجيل العيني للعقار "التسجيل العقاري" والذي يُنفذ بالتعاون بين أمانة المنطقة والشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، في إطار تحقيق التكامل الرقمي لبيانات الخريطة العقارية، بهدف زيادة موثوقية التمّلك، وتصحيح المخططات وفقاً لمتطلبات التسجيل العيني للعقار، فضلاً عن تعزيز دقة المعلومات عن العقارات وحفظ الحقوق والتعاملات في القطاع العقاري وتحسين الجاذبية الاستثمارية وذلك من خلال أعمال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات.
كما استعرض الأمير فيصل بن سلمان، المشاريع التنموية والمبادرات البلدية على مستوى المنطقة ضمن برنامج أنسنة المدينة والتي تهدف إلى تعزيز جودة حياة السكان وإثراء تجربة الزوار في ظل دعم الحكومة الرشيدة –أيدها الله– لمنظومة التنمية الحضرية والعمرانية في كافة مناطق المملكة، بالإضافة إلى آخر المستجدات في المشاريع السكنية ضمن برنامج سكني والإسكان التنموي بالمنطقة.
وناقش اللقاء، المحفزات الاقتصادية للتنمية التي تُساهم في خلق فرص ومجالات استثمارية مميزة والاستفادة من المِيَز النسبية التي تتمتع بها منطقة المدينة المنورة في إطار إستراتيجية المنطقة لدعم الحراك التنموي والاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير القطاعات الواعدة والجديدة ودعم المحتوى المحلي وتسهيل بيئة الأعمال بصورة شمولية ومستدامة.
وأشاد الأمير فيصل بن سلمان، بدور وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بقيادة الوزير الحقيل، في دعم المشاريع البلدية والخدمية بالمنطقة منوهاً بجهود أمانة المنطقة في تنفيذ مشاريع التنمية الحضرية على مستوى المنطقة والتميز الملحوظ في تحول القطاع البلدي.
من جهته، قدّم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، عظيم شكره وامتنانه لأمير منطقة المدينة المنورة على دعمه ورعايته لمشاريع أمانة المنطقة والتي تتواكب مع حجم الرعاية التي توليها القيادة الرشيدة -حفظها الله- لكافة القطاعات الحكومية في سبيل الارتقاء بالخدمات البلدية والخدمية والتنموية.