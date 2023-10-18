أمير المدينة يلتقى بـ"الحقيل".. ويطلق أعمال التسجيل العيني للعقار في المدينة المنورة

وخلال الاستقبال، أطلق أمير منطقة المدينة المنورة، أعمال التسجيل العيني للعقار "التسجيل العقاري" والذي يُنفذ بالتعاون بين أمانة المنطقة والشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، في إطار تحقيق التكامل الرقمي لبيانات الخريطة العقارية، بهدف زيادة موثوقية التمّلك، وتصحيح المخططات وفقاً لمتطلبات التسجيل العيني للعقار، فضلاً عن تعزيز دقة المعلومات عن العقارات وحفظ الحقوق والتعاملات في القطاع العقاري وتحسين الجاذبية الاستثمارية وذلك من خلال أعمال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات.