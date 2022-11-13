تأكيدًا لمكانتها.. "تكامل" تحوز على شهادة أفضل بيئة عمل على مستوى المملكة

حازت شركة "تكامل" لخدمات الأعمال على شهادة (Great Place To Work) التي تعتبر من أبرز الجهات العالمية المعتمدة في مجال تقييم بيئات العمل، ويأتي ذلك تأكيداً على مكانة الشركة التي اهتمت منذ تأسيسها بتوفير بيئة عمل تعد ضمن أفضل الشركات على مستوى المملكة.
واستحقت تكامل الشهادة بعد إجراء تحليل وتقييم عام من خبراء معتمدين، إضافة إلى تقييم دقيق من خلال مشاركة أكثر من 340 موظفاً على الاستبيان الذي اشتمل على أسئلة حول رضاهم عن بيئة العمل ومختلف الجوانب المؤثرة مثل التطور المهني، والعدالة، والتعاون، والثقة، والتواصل، والمزايا الوظيفية، وغيرها.
يذكر أن شركة تكامل متخصصة في تقديم الحلول المختلفة للجهات الحكومية، وشبه الحكومية، وقطاع الأعمال الخاص الربحي، وغير الربحي، وتعمل على إيجاد حلول شاملة للخدمات الحكومية، لتساهم في التطور الاجتماعي والاقتصادي من خلال خلق بيئة محفزة لإطلاق المواهب البشرية.