تأكيدًا لمكانتها.. "تكامل" تحوز على شهادة أفضل بيئة عمل على مستوى المملكة

واستحقت تكامل الشهادة بعد إجراء تحليل وتقييم عام من خبراء معتمدين، إضافة إلى تقييم دقيق من خلال مشاركة أكثر من 340 موظفاً على الاستبيان الذي اشتمل على أسئلة حول رضاهم عن بيئة العمل ومختلف الجوانب المؤثرة مثل التطور المهني، والعدالة، والتعاون، والثقة، والتواصل، والمزايا الوظيفية، وغيرها.