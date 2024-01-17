في قبضة رجال الأمن.. رحلة الإطاحة بالمخالفين ومرتكبي الجرائم تتواصل "فيديو"

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على 4 مواطنين بتبوك، ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة جماعية لخلافٍ بينهم في مكانٍ عام.