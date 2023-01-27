زيوت كاسترول تُطلق كاسترول جي تي إكس 5W30 بالتكنولوجيا التّخليقيّة لسيارات البنزين لتوفير المساعدة في إطالة عمر المحرك

أطلقت زيوت كاسترول، اليوم، أحدث جيل من زيوت المحرك "كاسترول جي تي اكس" "5W30"، التي تتميز بالتكنولوجيا التّخليقيّة للسيارات التي تعمل على البنزين. ويأتي ذلك ثمرة سنوات من البحث والتطوير لتقديم زيت تشحيم مصمّم خصيصًا لبيئة القيادة الحضرية الحالية، كما أنه مصمّم لحماية المحركات من التّرسبات الناجمة عن عدم اختيار زيت المحرك المناسب، وعدم تغيير الزيت وفق وتيرة منتظمة، بناءً على توصيات الشركات المصنعة للسيارات.