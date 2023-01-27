زيوت كاسترول تُطلق كاسترول جي تي إكس 5W30 بالتكنولوجيا التّخليقيّة لسيارات البنزين لتوفير المساعدة في إطالة عمر المحرك

أطلقت زيوت كاسترول، اليوم، أحدث جيل من زيوت المحرك "كاسترول جي تي اكس" "5W30"، التي تتميز بالتكنولوجيا التّخليقيّة للسيارات التي تعمل على البنزين. ويأتي ذلك ثمرة سنوات من البحث والتطوير لتقديم زيت تشحيم مصمّم خصيصًا لبيئة القيادة الحضرية الحالية، كما أنه مصمّم لحماية المحركات من التّرسبات الناجمة عن عدم اختيار زيت المحرك المناسب، وعدم تغيير الزيت وفق وتيرة منتظمة، بناءً على توصيات الشركات المصنعة للسيارات.
وانطلاقًا من اتجاهات السوق وأحدث الأبحاث العلمية، قامت كاسترول بتطوير تركيبة مخصصة لمواجهة هذا التحدّي المتمثّل بتوفير الحماية من التّرسّبات. وتتميز تركيبة "كاسترول جي تي إكس" بحماية ثلاثيّة القوّة، التي تحارب التّرسّبات الناتجة عن الحرارة والملوثات والرحلات القصيرة المتكرّرة للحفاظ على نظافة المحرك وسلامته. وتتجسّد فائدة استخدام "كاسترول جي تي إكس" "5W30"، في توفير حماية فائقة من التّرسبات "مقارنةً بالقيود الصناعية"؛ الأمر الذي من شأنه أن يساهم في إطالة عمر المحرك.
تتوفر زيوت المحرك "كاسترول جي تي إكس" "5W30" مع التكنولوجيا التّخليقيّة، على الرفوف في كافة أرجاء المملكة. وسيترافق إطلاق المنتج الجديد مع حملة إعلانية داعمة، تركّز على قدرة "كاسترول جي تي إكس"، في الحماية من التّرسبات، وبالتالي حماية مكونات المحرك الأساسية.
وقال زياد أبوعلفا، الرئيس التنفيذي للتسويق لزيوت كاسترول: "تتميز كاسترول بمكانتها وموقعها كواحدة من العلامات التجارية الرائدة في مجال زيوت التشحيم في المملكة، وتُعتبر زيوت "كاسترول جي تي إكس" من أبرز المنتجات التي ساهمت في بناء وتعزيز الوعي بالعلامة التجارية بين المستهلكين السعوديين. ونأمل أن يساهم إطلاق المنتج الجديد في إنعاش سوق زيوت التشحيم في جميع أنحاء المملكة وتعزيز مكانتنا الريادية بشكلٍ أكبر".