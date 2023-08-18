لتنام قيلولتها.. شاهد كلاب ضالة تتخذ من بوابة "روضة أطفال" وكرًا بشقراء!

وكانت الكلاب الضالة قد انتشرت خلال السنوات الماضية، وتكاثرت داخل الأحياء بمحافظة شقراء، حتى باتت تتجوّل في الحدائق والشوارع والميادين بشكل يومي، بل وصل بها الحال إلى أن اتخذت من حدائق العائلات مقرًا لها؛ مما حدا بالمواطنين للنشر عنها عبر وسائل التواصل وفي المنتديات؛ للمطالبة بالقضاء عليها والتخلص من خطرها، إلا أن وضعها لم يتغير، بل ازداد الأمر سوءًا؛ من خلال تكاثرها وتشكيلها قطعانًا كبيرة تدخل الأحياء المأهولة بالسكان، وتتجول في الميادين والشوارع، مشكّلة خطرًا محدقًا بالأرواح والممتلكات.