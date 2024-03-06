وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجموعة العمل الوزارية بشأن دعم الصومال

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، في اجتماع مجموعة العمل الوزارية بشأن دعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها برئاسة وزير خارجية الصومال المكلف علي محمد عمر.