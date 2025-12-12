بـ 5 ملايين ساعة تطوعية.. جامعة الملك خالد تتصدر الجامعات السعودية في تفعيل العمل التطوعي لعام 2025

حصدت جامعة الملك خالد، ممثلة في الإدارة العامة للتطوع والشراكة المجتمعية، المركز الأول بين الجامعات السعودية على مستوى وزارة التعليم في تفعيل العمل التطوعي لعام 2025، حيث توّج معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان الجامعة بالمركز الأول، بحضور معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، وذلك ضمن فعاليات ملتقى يوم التطوع السعودي والعالمي، الذي نظمته وزارة التعليم أمس في الرياض.
وعبّر وكيل الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية، الأستاذ الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي، عن سعادته بحصول الجامعة على المركز الأول بين الجامعات السعودية للعام الثاني على التوالي، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس جهود الجامعة المتواصلة بمختلف جهاتها في تعزيز ثقافة التطوع، وتحويلها إلى ممارسة يومية، ودعم مخرجات العمل التطوعي، وتعزيز أثره المجتمعي.
من جانبه، أوضح المشرف العام على الإدارة العامة للتطوع والشراكة المجتمعية، الدكتور مسفر بن محمد الأسمري، أن هذه النتيجة جاءت حصيلة لتضافر الجهود والعمل الجماعي، حيث حققت الجامعة ما يقارب ثلاثة آلاف فرصة تطوعية منجزة خلال عام واحد، شارك فيها أكثر من ثمانين ألف متطوع ومتطوعة، بإجمالي خمسة ملايين ساعة تطوعية، حققت رضا المستفيدين بنسبة 99%.