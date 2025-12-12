بـ 5 ملايين ساعة تطوعية.. جامعة الملك خالد تتصدر الجامعات السعودية في تفعيل العمل التطوعي لعام 2025

وعبّر وكيل الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية، الأستاذ الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي، عن سعادته بحصول الجامعة على المركز الأول بين الجامعات السعودية للعام الثاني على التوالي، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس جهود الجامعة المتواصلة بمختلف جهاتها في تعزيز ثقافة التطوع، وتحويلها إلى ممارسة يومية، ودعم مخرجات العمل التطوعي، وتعزيز أثره المجتمعي.