خلال أغسطس الجاري.. أسواق المملكة تستقبل 11 نوعًا من الفاكهة المحلية الطازجة

وأوضحت في بيانها ضمن حملة موسم حصادها التي أطلقتها مؤخرًا أن هذا التنوع من الفاكهة يأتي ضمن إستراتيجية المملكة لدعم القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، مشيرة إلى أن الفواكه تشمل التين، والتمور، والعنب، والرمان، والموز، والشمام، والبطيخ، والبابايا، والجوافة، والحمضيات، والتفاح، مؤكدة أن هذه الفواكه يتم حصادها وإنتاجها محليًا وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية.