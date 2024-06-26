4 عمليات أمنية ناجحة ضد مروجي ومهربي المخدرات في جازان والرياض والقصيم

شنّت الجهات الأمنية 4 ضربات أمنية ناجحة في جازان والرياض والقصيم، وذلك في إطار جهود ملاحقة مهربي ومروجي المخدرات.
وفي الواقعة الأولى، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية؛ لتهريبهم (90) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي العملية الثانية، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (250) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
أما الضربة الثالثة، فقد قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات فيها على مواطن بمنطقة الرياض؛ لترويجه (26,000) قرص من مادة الأمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وفي العملية الرابعة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمنطقة القصيم؛ لترويجهم مادة الحشيش المخدر ومادة الأمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.