"مسام" يتلف 462 لغمًا مضادًا للدبابات غرب شبوة

وقال قائد الفريق 14 المهندس محمد قماطة: الفرق الهندسية قامت بنزع هذه الكميات من الألغام خلال الفترة الماضية من مديريات بيحان، وعسيلان، وعين بمحافظة شبوة، ومديرية حريب جنوب محافظة مأرب.