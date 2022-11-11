"مسام" يتلف 462 لغمًا مضادًا للدبابات غرب شبوة

نفّذ المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" عمليتَي إتلاف وتفجير لـ 462 لغمًا مضادًا للدبابات، غرب محافظة شبوة.
وقال قائد الفريق 14 المهندس محمد قماطة: الفرق الهندسية قامت بنزع هذه الكميات من الألغام خلال الفترة الماضية من مديريات بيحان، وعسيلان، وعين بمحافظة شبوة، ومديرية حريب جنوب محافظة مأرب.
وأضاف: قامت الفرق الهندسية التابعة لمشروع "مسام" بنزع معظم هذه الألغام المزارع والمدارس ومداخل الطرقات العامة ومخارجها.
وأردف "قماطة": ميليشيا الحوثي قامت بزراعة الألغام المضادة للدبابات والدروع، وحولت عدداً منها إلى ألغام فردية من خلال تركيب دوّاسات لها.